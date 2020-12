Drei neue Produkte von mbo Oßwald

von Zwick am 16. Dezember, 2020

Der Experte für Verbindungstechnik erweitert seine Produktrange und zwar mit einem Federstecker ähnlich DIN 11024, Augenschrauben nach DIN 444 Form B und Axialgelenke mit Dichtkappe.

Federstecker ähnlich DIN 11024 gehören im Bereich der Maschinenelemente zu den lösbaren Verbindungen und dienen als Sicherungselemente. Federstecker sind selbstsichernd und werden hauptsächlich zur Sicherung von Achsen und Bolzen verwendet. Ein großer Vorteil ist hierbei die einfache Montage durch die große Lasche. Dadurch eignen sich die wiederverwendbaren Federstecker auch als temporäre Sicherungen. Die Standardabmessungen decken die Größen 1,5 bis 8 ab und sind in Stahl und Edelstahl erhältlich.

Augenschrauben DIN 444 werden besonders häufig als Konstruktionselemente im Maschinenbau eingesetzt. Das große Auge am Schraubenkopf eignet sich zum Befestigen von Haken, Schäkeln, Bolzen und Stangen oder dient als Führungselement für Seile und Kabel. Zudem sind Augenschrauben bestens für die Verwendung als Spannschlösser geeignet. Die Standardgrößen nach DIN 444 Form B decken die Anschlussgewinde M5 bis M24 ab. Die Ausführungen gibt es in Stahl, Stahl verzinkt und Edelstahl.

Axialgelenke ähnlich DIN 71802 demontierbar mit Dichtkappe sind speziell für problematische Umgebungsbedingungen (Staub, Schmiermittel etc.) ausgelegt. Der Zwischenraum zwischen Axialkugelpfanne und Kugelzapfen ist durch eine Dichtkappe abgedeckt und verschlossen. Die Dichtkappen sind aus Chloropren und im Temperaturbereich von minus 30 Grad Celsius bis plus 110 Grad Celsius (kurzfristig bis plus 140 Grad Celsius) einsetzbar.

Links:

www.mbo-osswald.de

Axialgelenke sind in allen Standardausführungen von Anschlussgewinde M5 bis M16 mit Dichtkappe lieferbar und ebenso in Stahl oder Edelstahl erhältlich. Bild: mbo Oßwald

Artikel per E-Mail versenden