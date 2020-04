Drei Webinare von Eaton

In der Zeit vom 4. bis 7. zum Mai 2020 wird Eaton drei Webinare – sozusagen als virtueller Ersatz für die Hannover Messen – veranstalten. Sie widmen sich jeweils einem der folgenden Themen: eMobility, Flexibilty und Factory of the Future.

Los geht es mit dem eMobility-Webinar: Elektrifizierung von Fahrzeugen und Smart Charging am 04.05.2020 von 10 Uhr bis 10.45 Uhr. Mike Lau, Technical Program Leader, informiert darin über Eatons Lösungen im Bereich Leistungsverteilung und -schutz, die das Schutzkonzept voranbringen und intelligente Diagnosefunktionen für das Fahrzeug bieten. Der neue Breaktor etwa schützt Personen und Bauteile sicher und zuverlässig gegen Kurzschlüsse und Überlasten, im Unfallszenario, beim Schnellladen und im normalen Fahrbetrieb.

Am 06.05. geht es zur gleichen Zeit im Webinar um eine flexible und umweltfreundliche Stromversorgung. Hintergrund: Mit der vollständigen Elektrifizierung und Digitalisierung wird die Wirtschaft noch stärker von einer zuverlässigen Stromversorgung abhängig werden. Gleichzeitig wird die Stromerzeugung mit zunehmendem Anteil variabler erneuerbarer Energien unberechenbarer und unvorhersehbarer. Dies erfordert ein Netz, das mehr als nur ein Stromverteiler ist. Unter anderem bieten Energiespeicher und Lastspitzenmanagement die erforderliche Flexibilität, die für das Stromnetz der Zukunft notwendig ist.

Dirk Kaisers, Segment Leader Distributed Energy Management EMEA, stellt in diesem Zusammenhang die Xira Mittelspannungsschaltanlagen, das Energiespeichersystem xStorage compact und Energy Aware UPS vor und geht auf ihre Bedeutung für ein flexibles, grünes Stromnetz ein.

Am 07.05.2020 geht es dann ebenfalls in der Zeit von 10 Uhr 10.45 Uhr im Webinar um die Factory of the Future: Innovation und Energieeffizienz. Stefan Selke, Strategischer Produktmanager IoT, zeigt Optimierungspotentiale im Energiemanagement auf, angefangen bei der exakten Messung und Dokumentation der Energieverbräuche über die Einbindung von erneuerbaren Energien und Storage-Lösungen bis zur Ausrüstung der Maschinen mit energieeffizienten Antriebslösungen.

Links:

Anmeldung zum eMobility Webinar

Anmeldung zum Flexibility Webinar

Anmeldung zum Factory of the Future Webinar

Eaton lädt zu einem „virtuellen Besuch der Hannover Messe“ ein. Bild: Gerd Altmann auf Pixabay

Artikel als PDF herunterladen

Artikel per E-Mail versenden