Durch Simulation zum passenden Umrichter

von Zwick am 26. Mai, 2020

Wie wird sich ein Umrichter im realen Betrieb verhalten? Welche Sequenzen müssen in der Anwendung gefahren werden? Welcher Umrichtertyp passt? Was passiert bei Überlast? Funktioniert der Umrichter so wie beschrieben? Bei den Umrichtern GA500 und GA700 von Yaskawa lassen sich diese Fragen bereits vorab klären.

Möglich macht dies der kostenlose „Drive Programming Simulator“. Er bietet eine realistische Nachbildung sämtlicher Frequenzumrichter beider Serien, angefangen von Display und Tasten bis hin zu den I/O-Klemmen.

Die Reaktion lässt sich direkt an den virtuellen Ausgangsklemmen ablesen und bei Bedarf abspeichern. Auch Alarme und Fehler wie Überlast oder ähnliches sind simulierbar. Die Einstellungen können anschließend einfach für reale Umrichter übernommen werden.

Die entsprechende Steuerungssoftware auf PC oder Smartphone liest dazu die Daten ein und überträgt sie auf das Gerät.

Links:

www.yaskawa.eu.com/products/ac-drives

Hier gibt es den Simulator

Der Simulator empfiehlt sich für alle, die die Yaskawa-Umrichter besser kennenlernen möchten, eigene Sequenzen testen wollen oder Parametersätze für reale Antriebe damit erstellen. Auch für Schulungen ist das Simulationstool eine gute Lösung. Bild: Yaskawa

