Ein guter Freund beim Schrauben

von Zwick am 11. August, 2020

Der 5-teilige Maul-Ringratschenschlüssel-Satz von Gedore red punktet auch bei beengten Einbausituationen.

Von der Wartung im Maschinenbau über die Reparatur am Motor in der Werkstatt bis hin zum Schrauben an schwer zugänglichen Stellen im Heimwerkerbereich: Für viele Arbeiten wird Werkzeug benötigt, das auch bei beengten Platzverhältnissen zum Lösen und Anziehen von Verschraubungen angewendet werden kann.

Der 5-teilige Maul-Ringratschenschlüssel-Satz von Gedore red eignet sich laut Hersteller bestens für diese Art von Schraubeinsätzen. Das Set kombiniert Maulschlüssel in fünf verschiedenen Größen auf der einen Seite und Ringschlüssel mit Ratschenmechanismus auf der anderen.

Die Seite der Ringratschenschlüssel ist um 15 Grad abgewinkelt. Der feinverzahnte Mechanismus mit 72 Zähnen greift die Schraubstücke präzise. Der Rückschwenkwinkel beträgt lediglich 5 Grad. Die Ratsche kann zudem mittels eines Hebels auf Rechts- und Linkslauf eingestellt werden.

Auch, wenn das Werkstück von oben nicht erreichbar ist, sodass kein Ringratschenschlüssel angesetzt werden kann, muss das Werkzeug nicht gewechselt werden. In solchen Fällen eignet sich der Maulschlüssel für das Lösen und Festziehen, da er mit der Öffnung am Werkzeug auch seitlich an die Schraube herangeführt werden kann. Die Maulstellung der im Set enthaltenen Schlüssel liegt bei 15 Grad.

Links:

www.gedore.com

Der Satz beinhaltet metrische Werkzeuge in den Schlüsselweiten 8, 10, 13, 17 und 19 mm. Bild: Gedore red

