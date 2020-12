Eine Dichtung, die auch gleiten kann

von Zwick am 18. Dezember, 2020

Als funktionelle und montagefreundliche Alternative zu Dichtungen aus Gummi decken Bürstendichtungen ein breites Anwendungsspektrum ab. Zu ihren Aufgaben zählen der Schutz gegen Staub- und Schmutzpartikel, Zugluft und Feuchtigkeit sowie die klimatechnische und akustische Isolierung. Insbesondere der Fenster-, Türen- und Möbelbau gehören daher zu den großen Einsatzgebieten dieser Dichtungslösung.

Einmal eingebaut, erfüllen die Bürstendichtungen im Sortiment von Kullen-Koti über lange Zeit ihre Aufgabe, ohne dass man ihnen ständige Aufmerksamkeit widmen müsste. In vielen Anwendungsbereichen erweisen sie sich zudem als nahezu unverzichtbar.

Bei der Herstellung von Schiebe- und Drehtüren beispielsweise oder im Möbel- und Fensterbau gehören sie zu jenen Konstruktionselementen, die sowohl für eine reibungsarme Kinematik als auch für das dichte, geräuscharme Schließen zuständig sind. Gleichzeit dienen sie als Barriere gegen Staub, Schmutz, Zugluft, Nässe und Lärm. Aufgrund dieser Multifunktionalität sind sie konventionellen Gummidichtungen meist überlegen.

Schon in vielen Montageprozessen bewähren sie sich dank ihrer Gleiteigenschaften als überaus handhabungsfreundlich – etwa beim Einschieben von Glasflächen in Profile. Nicht zuletzt lassen sie sich dank ihrer Komprimierbarkeit sehr genau und einfach in Ecken und Kanten einarbeiten.

Auswahlfaktor Kompression

Die Komprimierbarkeit ist es auch, die zu den wichtigsten Faktoren für die Auswahl der bestgeeigneten Bürstendichtung zählt. Denn der Grad der Kompression entscheidet in hohem Maße über ihre dichtungstechnische Effizienz.

Kullen-Koti bietet in seinem Portfolio daher spezielle Varianten, die dank der Kompression ihres Besatzes eine optimale Dichtwirkung erreichen und zudem so ausgelegt sind, dass sich der Besatz nach der Kompression immer wieder aufrichtet (Rückstellung).

Links:

www.kullen.de

www.koti-eu.com

Insgesamt erstreckt sich das aktuelle Bürstendichtungs-Programm dieses Herstellers über ein breit gefächertes Sortiment mit verschiedenen Ausführungen, die sich in ihren Abmessungen und Besatzdichten unterscheiden und sich außerdem mit verschiedenen Profilbreiten kombinieren lassen. Die Höhen der Bürstendichtungen variieren zwischen 3,0 und 25 mm; ihre Fußbreiten liegen hingegen zwischen 4,8 und 60 mm. Bild: Kullen-Koti

Artikel per E-Mail versenden