Elektrifizierung in allen Branchen

von Zwick am 1. Dezember, 2020

Warum Elektroautos nur ein Teil der Lösung auf dem Weg zu mehr Nachhaltigkeit und Klimaschutz sind und welche Chancen sich durch die zunehmende Elektrifizierung auch in anderen Branchen bieten, erläutert Dr. John De Roche, Gründer und Innovationsleiter bei Aentron Energy Solutions.

Beim Thema Elektromobilität denken die meisten Menschen zunächst an private PKWs, die statt eines herkömmlichen Verbrennungsmotors einen Elektroantrieb verwenden. Dabei umfasst dieses Thema viel mehr: In der Industrie kommen schon seit Jahren vermehrt Roboter und fahrerlose Transportsysteme mit Elektroantrieb zum Einsatz, Tendenz steigend.

Bau-, Landwirtschafts- und Bergbaumaschinen werden zunehmend elektrifiziert, in der Berufsschifffahrt sehen Initiativen wie die maritime Agenda 2025 die Umsetzung verschiedener Maßnahmen hin zu mehr Nachhaltigkeit beim Schiffsverkehr vor. In der privaten Schifffahrt ermöglichen die mit Elektromotor ausgestatteten Boote zudem ein ganz anderes Fahrgefühl.

Die Vorteile liegen auf der Hand: Neben der Vermeidung von CO2-Emissionen und einer deutlichen Lärmreduktion sind die Leistung und Lebensdauer von elektrischen Energiespeichern für Antrieb und Bordversorgung um einiges höher.

Eine Schlüsselkomponente der Elektrifizierung sind moderne, leistungsfähige Batterien auf Lithium-Ionen-Basis, die eine zuverlässige Stromversorgung elektrischer Antriebe in anspruchsvollen Umgebungen gewährleisten.

In diesem Kontext hat es sich Aentron zur Aufgabe gemacht, vor allem in industriellen Anwendungen, aber auch im maritimen Umfeld für Privatanwender und die Berufsschifffahrt beim Umstieg hin zu nachhaltigerer Energienutzung mit hochwertigen Speichertechnologien auf Lithium-Ionen-Basis „Made in Germany“ zu unterstützen.

Links:

www.aentron.com

Die Aentron GmbH mit Sitz in Gilching bei München ist Anbieter von Lithium-Ionen-Batterien für industrielle Anwendungen. Die besonders robusten Energiespeicher-Lösungen werden in Deutschland entwickelt und produziert und zeichnen sich laut Hersteller durch eine hohe Belastbarkeit, Skalierbarkeit und Sicherheit aus. „Aufgrund der großen Flexibilität, Robustheit und Skalierbarkeit eignen sich die Aentron-Module für nahezu alle Einsatzszenarien rund um die Elektrifizierung – ein Thema, das bereits jetzt enorm wichtig ist und immer stärker an Bedeutung gewinnen wird“, erklärt Dr. John De Roche. Bild: Aentron

