Energieeffizienz der Lüftungsanlage optimiert

Bevor Trinkwasser aus tiefen Erdschichten komfortabel in Flaschen verpackt als Mineralwasser in unseren Haushalten landen kann, ist einiger Aufwand nötig. Dabei geht es nicht nur um das Fördern, Kontrollieren und Aufbereiten des Wassers – auch die Abfüllung ist ein ganz spezieller Prozess, für den eine besonders reine Umgebung unverzichtbar ist. Für das gewünschte Raumklima sorgen bei einem Abfüllbetrieb in Nordhessen mittlerweile besonders energieeffiziente Motorenpakete von Yaskawa. Sie haben sich dort bereits nach weniger als einem Jahr amortisiert.

Der neue Antrieb ist deutlich kleiner und leichter als der alte. An der Wand wurde der kompakte Frequenzumrichter montiert. Bild: Yaskawa

