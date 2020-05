von Zwick am 8. Mai, 2020

Die Deutsche Energie-Agentur (dena) startet die neue Wettbewerbsrunde: Bewerbung sind ab sofort in vier Kategorien möglich.

Die Deutsche Energie-Agentur (dena) sucht neue Erfolgsmuster, um Energieverbrauch und klimaschädliche Emissionen in Unternehmen zu senken. Die Besten zeichnet sie mit dem Energy Efficiency Award 2020 aus.

„Der Wettbewerb dient Unternehmen, die herausragende Leistungen bei der Steigerung ihrer Energieeffizienz vorweisen können, als Plattform. Ihre vielfältigen Lösungsansätze sollen Schule machen und möglichst viele Akteure inspirieren. Gerade in der Coronakrise zeigt der Energy Efficiency Award Wege, wie ein wirtschaftlicher Wiederaufschwung mit klimapolitischen Herausforderungen in Einklang gebracht werden kann“, so Andreas Kuhlmann, Vorsitzender der dena-Geschäftsführung.

www.EnergyEfficiencyAward.de

Private und öffentliche Betriebe sind aufgerufen, ihre Projekte und Konzepte bis 15. Juni 2020 digital einzureichen. Bild: dena

