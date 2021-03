Engie betreut das Edge Grand Central

von Zwick am 9. März, 2021

Das Edge Grand Central gilt als Vorzeigeobjekt in puncto Bürogebäude. Damit gehen gestiegene Anforderungen an das Facility Management einher. Ab sofort zeichnet Engie Deutschland für das Facility Management für das Bürogebäude in Berlin-Mitte verantwortlich.

Seit 1. Oktober 2020 und über einen Zeitraum von fünf Jahren verantwortet der Spezialist für Technik, Energie und Service das komplette Facility Management in dem Bürogebäude.

Dazu gehören vor allem das technische Gebäudemanagement (TGM), das infrastrukturelle Gebäudemanagement (IGM) und das kaufmännische Gebäudemanagement (KGM), koordinierende Leistungen sowie das Digitalisierungs- und das Energiemanagement.

Die Zusammenarbeit zwischen Engie Deutschland und Edge startete bereits im Mai 2020 mit einer Implementierungsphase, während der beispielsweise die Wartung sämtlicher sicherheitsrelevanter Anlagen erfolgte.

Da sich die Bauarbeiten infolge der Corona-Pandemie verzögern und aktuell noch andauern, unterstützten die Engie-Spezialisten zudem bei der Inbetriebnahme des Gebäudes und haben zum 1. Januar 2021 zunächst mit einem reduzierten Regelbetrieb das technische und das infrastrukturelle Gebäudemanagement aufgenommen.

Links:

www.engie-deutschland.de

Insgesamt verfügt das Edge Grand Central über Büroflächen auf rund 22.800 Quadratmetern, verteilt auf neun Ober- und zwei Untergeschosse. Bild: Edge/ Robert Herrmann

