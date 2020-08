Flexxtower live erleben

Günzburger Steigtechnik stellt ihr neues Ein-Personen-Gerüst im Rahmen einer Roadshow vor.

Im Rahmen einer Roadshow präsentiert die Günzburger Steigtechnik jetzt gemeinsam mit ihren Partnern aus dem Fachhandel das brandneue Ein-Personen-Gerüst. Bei der Tour können professionelle Anwender aus Bau, Handwerk und Industrie die Mehrwerte der Innovation live vor Ort erleben.

Das Gerüst lässt sich werkzeuglos und sicher von einer Person auf- und abbauen, wobei Arbeitshöhen bis zu rund 6,10 Meter möglich sind.

Die Tourdaten und weitere Informationen zur Roadshow können per E-Mail angefordert werden. Bei Interesse an einer Veranstaltung am eigenen Standort kann sich per E-Mail auch der Fachhandel melden.

Links:

www.steigtechnik.de

„Mit dem Flexxtower bieten wir den Anwendern in Sachen Handling und Sicherheit echte Mehrwerte. Und genau diese wollen wir den Profis bei unserer Roadshow direkt vor Ort präsentieren – nicht nur in der Theorie, sondern eben auch in der Praxis“, erklärt Ferdinand Munk, der Geschäftsführer. Bild: Günzburger Steigtechnik

