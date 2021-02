Fluke legt eins drauf

von Zwick am 17. Februar, 2021

Fluke bietet den Kunden, die Produkte dieses Herstellers zwischen dem 15. Februar 2021 und dem 30. Juni 2021 kaufen, ein kostenloses Fluke-Produkt an.

In acht Kategorien können jetzt neue kostenlose Messgeräte ausgewählt und angefordert werden. Welche kostenlosen Messgeräte dabei zu haben sind, orientiert sich am Einkaufswert der unter die Aktion fallenden Messgeräte. Los geht es dabei ab einem Einkaufswert von 200 Euro.

Für jede Kategorie kann abhängig vom Einkaufswert ein Produkt aus einer festgelegten Produktpalette über einen autorisierten Fluke Vertriebspartner angefordert werden. Diesen Bonus erhalten Kunden beim Kauf von Geräten von Fluke oder Fluke Networks für elektrische und industrielle Anwendungen sowie von Fluke-Kalibriergeräten.

So können beispielsweise bei einem Kauf in Höhe von 200 Euro in Kategorie 1 eine magnetische Aufhängevorrichtung, eine gepolsterte Tragetasche zum Schutz eines Messgerätes oder ein kontaktloser Spannungsprüfer angefordert werden.

In den höchsten Kategorien 7 und 8 steht beispielsweise die Wärmebildkamera Fluke TiS20+, ein Multifunktions-Installationstester Fluke 1664 FC oder eine Wärmebildkamera PTi 120 im Taschenformat bereit.

Links:

www.fluke.de/freefluke

Das kostenlose Produkt kann mit dem Original-Kaufbeleg, der Original-Quittung oder -Rechnung über die Fluke Website angefordert werden. Bild: Fluke

