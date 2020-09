Für eine sichere Fahrt im Winter

Im Herbst und Winter sammeln sich auf den Dächern und Planen großer Fahrzeuge vermehrt Schmutz und Eis. Das Freiräumen ist in dieser Zeit besonders wichtig. Mit dem Eisfreigerüst von Krause ist das Reinigen ganzjährig möglich. Dieses spezielle Gerüst bietet Vorteile beim Zugang zum Fahrzeug und ermöglicht ein komfortables und sicheres Arbeiten vom Führerhaus bis zum Heck.

Der rutschsichere Treppenaufgang aus Stahl-Gitterroststufen ermöglicht dem Nutzer beispielsweise einen schnellen und sicheren Zugang auf die Arbeitsplattform, um die Dachfläche zu reinigen. Dank der Stahlloch-Beläge und des Seitenschutzes ist dies bei jedem Wetter möglich.

Stufenlos nivellierbare Spindelfüße ermöglichen es, das Gerüst selbst auf unebenen Untergründen standsicher zu verwenden. Mit der optional erhältlichen Stahlplatte als Unterlage für Vertikalrahmen und Treppenaufgang erreicht man zusätzliche Stabilität.

Erweiterungen und Zubehör bietet der Hersteller auch. Beispielsweise kann die untere, zweite Plattform mit dem Geländer-Erweiterungsset als Lauffläche genutzt werden. Ein integriertes Schrankenset mit Warntafel verhindert das unbefugte Betreten.

www.krause-systems.de/eisfrei

Das TÜV-geprüfte Gerüst ist individuell in 3 m Schritten in der Länge erweiterbar und kann so an jeden LKW und jedes Nutzfahrzeug flexibel angepasst werden. Bild: Krause