Für Industriegerüstbau und Korrosionsschutzarbeiten

Bilfinger hat von der größten Raffinerie Deutschlands einen fünfjährigen Auftrag für Gerüstbaudienstleistungen und Korrosionsschutzarbeiten erhalten. Der Auftrag mit einem Volumen von rund 75 Millionen Euro, startete bereits im August.

Auf dem Gelände der Raffinerie werden neue Anlagen errichtet und die bestehende Infrastruktur modernisiert. Bilfinger Arnholdt unterstützt mit einem Team von über 100 Mitarbeitern die Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen als einziger Industriegerüstbaupartner auf der Raffinerie.

Bereits seit 2010 arbeitet der Dienstleister mit dem Betreiber der Raffinerie zusammen und konnte in den vergangenen Jahren immer wieder Aufträge bei der Modernisierung und Instandhaltung der Anlagen gewinnen. Außerdem war er bei mehreren Großstillständen mit weit über 200 Mitarbeitern aktiv beteiligt.

Ingo Halfter, Geschäftsführer von Bilfinger Arnholdt, dazu: „Wir freuen uns sehr, dass uns erneut das Vertrauen für diese anspruchsvollen und umfassenden Arbeiten ausgesprochen wurde. Dies ist nicht zuletzt unserer Maxime zu verdanken, gemeinsam mit dem Kunden und anderen Gewerken immer nach den bestmöglichen Lösungen zu suchen. So bringen wir nicht nur unsere Expertise im Gerüstbau ein, sondern setzen gezielt auch seilgesicherte Höhenarbeiter und Hubbühnen ein. Dadurch können wir unsere Kunden gleichzeitig hoch qualitativ und sehr kosten- und zeiteffizient unterstützen.“

Ein weiterer Schlüssel ist die Nutzung von digitalen Lösungen beim Industriegerüstbau. So werden die vorzunehmenden Gerüstbauarbeiten immer häufiger in 3D-Darstellungen im Vorfeld abgebildet, um die Planungen zu vereinfachen, Kosten zu sparen und mit dem Kunden und anderen Gewerken Abstimmungsprozesse vorzunehmen.

Bilfinger Arnholdt arbeitet hier seit einiger Zeit eng mit Bilfinger Digital Next zusammen, der Digitaltochter von Bilfinger. Auch die Einsatzplanung und ihren persönlichen Dienstplan können die Mitarbeiter mithilfe einer App für Mobilgeräte einsehen.

Links:

www.bilfinger.com

Bilfinger Arnholdt blickt auf eine mehr als 115-jährige Firmengeschichte zurück und ist einer der führenden Industriegerüstbaudienstleister Deutschlands. Das auf den Industrie- und Spezialgerüstbau spezialisierte Unternehmen beschäftigt an seinem Hauptsitz in Gelsenkirchen und seinen sieben weiteren Niederlassungen in Deutschland über 1.000 Mitarbeiter. Bild: Bilfinger