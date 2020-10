Fugen und Risse effektiv abdichten

Sika hat das jahrzehntelang erfolgreiche Tricoflex-System zur Fugen- und Rissabdichtung von Betonbauwerken weiterentwickelt – und zwar mit dem Sikadur-Combiflex TF System. Der neue Klebstoff besitzt laut Hersteller eine bessere Leistungsfähigkeit und ist optimal auf die Dichtstreifen und Fugenbänder abgestimmt.

Mit dem Sikadur-Combiflex TF System bringt Sika jetzt eine Weiterentwicklung des bewährten Tricoflex-Abklebesystems auf den Markt. Der neue Systemklebstoff besitzt eine wesentlich bessere Viskosität. So wird ein höherer Verarbeitungskomfort bei gleichzeitig geringerem Materialverbrauch erzielt.

Auch das Reaktionsverhalten hebt sich deutlich von üblichen Klebesystemen ab. Dadurch ist Sikadur-Combiflex TF in der kalten Jahreszeit noch einsatzbereit, wenn herkömmliche Produkte nicht mehr verarbeitet werden können.

Für das Abklebesystem wird eine große Vielfalt von Dichtstreifen und Fugenbandprofilen angeboten. Damit können, so der Hersteller, nahezu alle Arten von Fugen und Rissen abgedichtet werden. Der Systemkleber sowie Dichtstreifen und Fugenbandprofile aus einem thermoplastischen Elastomer sind in ihrer Zusammensetzung genau aufeinander abgestimmt und gehen dadurch eine chemische und dauerhaft hochfeste Verbindung ein.

Das Sikadur-Combiflex TF System kann vor oder nach der Betonage, in und unter Bodenplatten sowie an Decken und Wänden des gesamten Gebäudes eingesetzt werden. Es eignet sich für Neubauten, den Anschluss an Bestandsgebäude und die Sanierung von Bauwerken. Bild: Sika