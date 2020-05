Full-Service für Hygienemasken

von Zwick am 7. Mai, 2020

CWS bietet ab sofort einen neuen Service: Unternehmen erhalten regelmäßig Hygienemasken. Außerdem werden die getragenen abgeholt, hygienisch gewaschen und wieder geliefert.

CWS ist ein Anbieter von Berufskleidung im Full-Service, d.h. die Kleidung wird gewaschen, wenn nötig repariert, sowie abgeholt und geliefert. Nun bietet das Unternehmen auch Masken an, die in den eigenen Wäschereien hygienisch in Netzen mit Barcode versehen gewaschen werden.

Unternehmen vereinbaren dabei vorab ein Kontingent an Masken, das ihnen dann wöchentlich geliefert wird. So verfügen sie immer über ausreichend saubere Masken für ihren Arbeitsbetrieb.

„Mit unserem neuen Service kombinieren wir unsere Expertise im Bereich Hygiene und textile Pflege. Der Bedarf ist groß. Wir bedienen die Nachfrage mit einem nachhaltigen Angebot und geben Unternehmen gleichzeitig Hygiene-Sicherheit“, erklärt Morten Haure-Petersen, Chief Divisional Officer Workwear bei CWS.

Die Masken werden von der eigenen Produktionsgesellschaft aus Stoffresten gefertigt. Dabei handelt es sich um Gewebe für Reinraumkleidung, das sich aufgrund seiner Beschaffenheit für die Wiederaufbereitung eignet und einen hohen Tragekomfort bietet. Bild: CWS

