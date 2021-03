Full-Service über den gesamten Lebenszyklus hinweg

von Zwick am 4. März, 2021

Bilfinger fasst große Teile seines Serviceangebots hierzulande in einer Gesellschaft zusammen. Damit möchte der Industriedienstleister sein Know-how in den verschiedenen Gewerken noch enger verzahnen, um ein Komplettangebot aus einer Hand anbieten zu können. Das reicht dann vom Engineering über die Projektabwicklung bis hin zu integrierten Serviceleistungen in der Instandhaltung und der Digitalisierung.

Bilfinger führt zunächst die Tochtergesellschaften Bilfinger Maintenance GmbH und Bilfinger Peters Engineering GmbH in einer organisatorischen Einheit zusammen. Die neue Gesellschaft trägt den Namen Bilfinger Engineering & Maintenance GmbH und wurde bereits Ende Februar 2021 ins Handelsregister eingetragen.

Anfang 2022 wird die Bilfinger EMS GmbH ebenfalls integriert. Mit dann rund 3.000 Beschäftigten an über 40 Standorten in Deutschland möchte der Dienstleister mit der neuen Gesellschaft die geografische Abdeckung optimieren und eine noch größere Kundennähe erreichen.

Zudem wird der Wissenstransfer zwischen den Teams erleichtert, etwa beim Thema Digitalisierung, sodass Kunden an allen Standorten auf das gesamte Know-how von Bilfinger zurückgreifen können.

Links:

www.bilfinger.com

„In der Praxis arbeiten wir bereits eng zusammen“, erklärt Niklas Wiegand, Executive President Engineering & Maintenance Germany bei Bilfinger. „Nun formen wir auch den organisatorischen Rahmen dafür, bauen bürokratische Hürden weiter ab und schaffen einen starken und breit aufgestellten Partner mit umfassendem Angebot für unsere Kunden.“ Bild: Bilfinger

