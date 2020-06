Gesteigerte Portfolio-Performance …

von Zwick am 5. Juni, 2020

… durch Datendemokratisierung. Zu diesem Thema spricht Tobias Decker von der Buildingminds GmbH im Rahmen der Servparc. Eine Teilnahme an der Veranstaltung, die in diesem Jahr digital durchgeführt wird, ist kostenfrei möglich.

Was wäre, wenn das Potenzial aller Daten rund um Gebäude voll ausschöpfbar wäre? Diese Frage ist der Ausgangspunkt des Vortrags von Tobias Decker im Rahmen der Servparc,

Er betont: „Um ein zukunftsfähiges Datenmanagement zu ermöglichen, braucht es eine mutige und ambitionierte Initiative: die Demokratisierung der Daten durch ein Common Data Model und KI.“ Das sind seiner Meinung nach die Wegweiser für eine intelligente Portfoliosteuerung.

Der Vortrag zu diesem Thema ist für den 18. Juni geplant und zwar in der Zeit von 11.10 Uhr bis 11.30 Uhr. Die digitale Servparc wird zum geplanten Messetermin, also am 17. und 18. Juni online stattfinden. Die Teilnahme ist kostenfrei, eine Registrierung aber notwendig.

