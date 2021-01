Haben Sie Ihr Heft schon reserviert?

von Zwick am 27. Januar, 2021

In wenigen Tagen erscheint das brandneue B&I Magazin 2021. Fordern Sie jetzt kostenfrei Ihre druckfrische Ausgabe per E-Mail an.

Das B&I Magazin 2021 ist als Ergänzung zu den sechs Printausgaben der B&I im Zeitungsformat und als Ergänzung zum werktäglichen Newsletter konzipiert.

Lassen Sie sich das B&I Magazin nicht entgehen und fordern Sie Ihr Exemplar kostenfrei per E-Mail online@b-und-i.de an. Vergessen Sie nicht, Ihre Postadresse in der Mail anzugeben.

Links:

www.b-und-i.de

Das Jahresmagazin blickt nicht nur zurück-, sondern auch nach vorn: Zahlreiche Experten gehen in ihren Beiträgen auf die Herausforderungen der Branche ein. Bild: B&I

Artikel per E-Mail versenden