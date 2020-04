Handlungshilfen zum Schutz vor Corona

von Zwick am 29. April, 2020

Berufsgenossenschaft unterstützt mit branchenspezifischen Hilfestellungen

Mit dem „SARS-CoV-2-Arbeitsschutzstandard“ (B&I berichtete darüber am 17. April) hat das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) einen bundesweit einheitlichen Mindeststandard für die Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit festgelegt.

Die Berufsgenossenschaft Holz und Metall (BGHM) hat nun ihre branchenspezifische Handlungshilfen zum Schutz vor dem Coronavirus auf Basis der Empfehlungen des BMAS angepasst.

„Unser Ziel ist es, den holz- und metallverarbeitenden Betrieben Hilfestellungen zu geben, damit sie die Schutzmaßnahmen vor dem Coronavirus praxisnah und alltagstauglich umsetzen können. In unseren Handlungshilfen stellen wir die auf die jeweiligen Branchen und Tätigkeiten abgestimmten Schutzmaßnahmen kurz und anschaulich dar“, sagt Stefan Gros, Präventionsleiter der BGHM.

Bisher sind folgende Handlungshilfen der BGHM erschienen und auf den Maßnahmenkatalog des BMAS abgestimmt:

Handlungshilfe für Betriebe: Diese Handlungshilfe bildet die Grundlage für alle weiteren, darauf aufbauenden Handlungshilfen. Sie fasst die erforderlichen Schutzmaßnahmen in den Betrieben vor, während und nach der Arbeit zusammen.

Handlungshilfe für Baustellen: Sie stellt dar, was beispielsweise beim parallelen Arbeiten, der Werkzeugnutzung, gemeinsamen Fahrten und der Pausengestaltung beachtet werden muss.

Handlungshilfen für den Servicebereich im Kfz-Gewerbe: Diese Handlungshilfe beinhaltet die Schutzanforderungen von der Direktannahme von Kundenfahrzeugen bis zu den Arbeiten an und in Fahrzeugen, also der Fahrzeugaufbereitung.

Handlungshilfe für lüftungstechnische Maßnahmen: Richtiges und regelmäßiges Lüften in geschlossenen Räumen ist grundsätzlich unerlässlich für eine gesunde Arbeitsplatzumgebung und gewinnt aufgrund der Corona-Pandemie zusätzlich an Bedeutung. In genutzten, geschlossenen Räumen wie Büro- und Fertigungsräumen sollte möglichst viel frische Außenluft eingelassen werden – entweder auf natürliche Weise oder mithilfe technischer Lüftungsanlagen.

Handlungshilfen für Maschinenbedienung: Neben praxisnahen Maßnahmen zum Schutz vor Ansteckungen bei der Bedienung von Maschinen sind hier auch Schutzmaßnahmen für die Maschinenreinigung und für die Nutzung von Benutzerschnittstellen – wie Steuerpulte, Tastaturen und mobile Bediengeräte – enthalten.

Alle Handlungshilfen beziehen sich ausschließlich auf die Corona-Pandemie und sind als Zusatz zu den ohnehin erforderlichen Arbeitsschutzmaßnahmen zu verstehen. Bild: BGHM

