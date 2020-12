Hygiene-Leitfaden

von Zwick am 4. Dezember, 2020

Tork unterstützt bei der erfolgreichen Umsetzung einer betrieblichen Hygienestrategie

Wie setzt man in Produktionshallen und an Maschinen Social Distancing um? Wie steuert man die sonst üblichen Laufwege der Belegschaft, um Begegnungen zu vermeiden? Wie sieht ein geeignetes Hygieneprotokoll aus und was sollte man dabei beachten?

Der Sicherheitsleitfaden für die Produktion von Tork gibt Antworten auf diese und weitere Fragen. Darüber hinaus beinhaltet er Informationen zur Personalschulung in Hygienefragen, zu Symptomen von COVID-19 sowie zur Vermeidung von Ansteckungsgefahren durch Schutzkleidung und Händewaschen.

Links:

www.tork.de/cleancareproduktion

Zweifelsohne spielt die industrielle Produktion die größte Rolle bei der weltweiten Versorgung mit Gütern. Schutzmaßnahmen im Bereich Hygiene sind deshalb unerlässlich. Betriebe müssen den neuen Hygienestandard implementieren und sichern. Nur durch vorbeugende Maßnahmen kann der Corona-Infektionsverlauf verlangsamt und die Produktion aufrechterhalten werden. Bild: Tork

