Hymer-Leichtmetallbau: Seminare 2021

von Zwick am 16. November, 2020

Experten erklären, wie Steigtechnik korrekt geprüft und eingesetzt wird

Wer in seinem Unternehmen Leitern, Tritte, Arbeits- oder Schutzgerüste einsetzt, hat im Sinne der Arbeitssicherheit einige Pflichten zu erfüllen: Die Steighilfen müssen regelmäßig auf ihren ordnungsgemäßen Zustand überprüft und die Mitarbeiter im Umgang geschult werden.

Wie das vorschriftsgemäß umgesetzt wird, vermittelt Diplom-Ingenieurin (FH) Petra Liebsch – Expertin mit über zwanzigjähriger Erfahrung in den Bereichen Leitern, Tritte, Fahrgerüste, Arbeitssicherheit und Qualität – im VDSI-anerkannten „Seminar für befähigte Personen für Leitern, Tritte und Fahrgerüste“ auf Basis der BetrSichV, der TRBS 2121-1 bzw. -2 sowie der DGUV-Informationen 208-016 und 201-011 am Firmensitz von Steigtechnikhersteller Hymer-Leichtmetallbau in Wangen im Allgäu.

Mitglieder des Verbands für Sicherheit, Gesundheit und Umweltschutz bei der Arbeit (VDSI) erhalten für die Teilnahme zwei Weiterbildungspunkte im Bereich Arbeitsschutz.

Links:

www.hymer-alu.de

Die nächsten Termine des „Seminars für befähigte Personen für Leitern, Tritte und Fahrgerüste“ sind ab sofort buchbar. Die Schulungen in Wangen finden auch 2021 wieder jeweils donnerstags von 9 bis 16 Uhr statt: am 25. Februar, 18. März, 29. April, 20. Mai, 24. Juni, 23. September, 21. Oktober und 18. November 2021. Bild: Hymer

Artikel per E-Mail versenden