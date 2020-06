In diesem Jahr: AMB Forum statt Messe

von Zwick am 3. Juni, 2020

Die nächste reguläre AMB findet erst 2022 statt und zwar vom 13. bis 17. September. Dafür ist ein AMB Forum für September 2020 und eines für 2021 geplant.

Eine von der Messe Stuttgart durchgeführte Ausstellerbefragung hat deutlich gezeigt, dass es keine hinreichende Basis für eine AMB-Messe in diesem Jahr gibt – aber durchaus Interesse an einem Format in Stuttgart diesen Herbst besteht.

Die Messe Stuttgart plant daher in der bisherigen AMB-Woche (14. Bis 18. September 2020) erstmals ein AMB Forum. Mit branchenspezifischen Fachvorträgen im ICS – Internationales Congresscenter Stuttgart -, begleitender Table-Top-Ausstellung und verschiedenen Matchmaking-Angeboten sollen so die Akteure der Branche zusammengebracht werden, die Interesse und Bedarf an einer Plattform im Herbst haben.

Die nächste reguläre AMB findet dann turnusgemäß vom 13. bis 17. September 2022 in Stuttgart statt.

Roland Bleinroth, Geschäftsführer und Sprecher der Geschäftsleitung der Messe Stuttgart, betont: „Zum jetzigen Zeitpunkt, mit allen Auflagen zu Hygiene, Abstandseinhaltung oder den eingeschränkten Reisemöglichkeiten sowie den aktuellen konjunkturellen Rahmenbedingungen ist eine AMB, wie wir sie kennen, in diesem Jahr nicht realisierbar.“ Ziel sei es jetzt, gemeinsam mit allen Beteiligten für September 2020 und 2021 das neue Format eines innovativen AMB Forums zu entwickeln und dann für 2022 wieder eine erfolgreiche AMB – Internationale Ausstellung für Metallbearbeitung zu planen und umzusetzen. Bild: Messe Stuttgart

