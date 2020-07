IN.STAND 2020 wird digital

von Zwick am 14. Juli, 2020

Die Fachmesse findet, wie B&I bereits vor einigen Tagen berichtete, vom 21. bis zum 22. Oktober 2020 in digitaler Form statt. Damit soll den Ausstellern und Besuchern Planungssicherheit gegeben werden. Neben der digitalen Ausstellung sorgen weitere Elemente für Abwechslung.

Als Highlight und Auftakt der zweitägigen Onlineveranstaltung findet am 21. Oktober 2020 ein Round Table statt. Unter dem Titel „Nachhaltige Instandhaltung – Chancen und Lösungen in besonderen Zeiten“ diskutieren Branchenexperten über aktuelle Herausforderungen für Instandhalter. Das Live-Format wird gestreamt und steht später als Aufzeichnung zur Verfügung. Journalisten vor Ort und Teilnehmer im Internet können sich aktiv am Gespräch beteiligen und Fragen stellen.

Die Ausstellung wird in Form einer virtuellen Messe mit digitalen Messeständen der Austeller und Verbände stattfinden. Via Live-Chat, Bewegtbild, Downloads und Kontaktformular stehen zahlreiche Kontaktpunkte zur Verfügung.

Wissenstransfer findet beim Fachforum powered by PILZ statt. Themenschwerpunkte sind Lösungen für eine effiziente Instandhaltung, wie z.B. moderne Wartungskonzepte oder auch klassisches Maschinenretrofit. Das Forum besteht aus Online-Vorträgen, die in 30-minütigen Slots kurz und knapp über aktuelle Best-practice-Lösungen und Services informieren.

Online-Seminare mit Voranmeldung der Teilnehmer bilden am zweiten Messetag den Live-Charakter ab. In 30 Minuten geben die Partner hierin einen Impuls und diskutieren ihre Lösungen im Anschluss mit den Teilnehmern.

Gestaltet werden die Seminare durch Branchenverbände und die Partner der Messe. Ergänzend werden 15-minütige Web-Sessions angeboten. Diese wiederum werden von den Ausstellern produziert und ergänzen damit den virtuellen Messeauftritt.

Sebastian Schmid, Abteilungsleiter Technologie bei der Messe Stuttgart erklärt: „Die lange Ungewissheit in Bezug auf die Entwicklungen der Corona-Pandemie im Frühjahr 2020 haben es uns, unseren Partnern und Ausstellern bei der Vorbereitung der IN.STAND sehr schwierig gemacht. Mit der Entscheidung die IN.STAND 2020 digital abzubilden haben wir für alle Beteiligten eine klare Entscheidungsvorlage geschaffen. 2021 wird die IN.STAND dann wieder als Fachmesse mit Rahmenprogramm auf unserem Messegelände stattfinden.“ Bild: Landesmesse Stuttgart

