Infrarot-Workshops von Optris

von Zwick am 24. August, 2020

Die beliebte IR-Tour wird ab September nun online umgesetzt.

Die aufgrund der Corona-Pandemie ausgesetzten Infrarot-Workshops werden nun in der zweiten Jahreshälfte fortgeführt. Hierfür hat Optris das Konzept der IR-Tour an die aktuelle Situation angepasst und hält diese nun in Form von Online IR-Workshops mit Live-Chat ab

Geplant sind zunächst 5 Termine á 90 Minuten, welche als Webinar abgehalten werden und dabei immer einen regionalen Bezug haben.

Links:

www.optris.de/messtechnik-workshops

Die Anmeldung erfolgt per Mail an events@optris.de oder direkt über die Optris Webseite. Bild: Optris

Artikel per E-Mail versenden