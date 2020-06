Instandhaltungstage 2020

von Zwick am 17. Juni, 2020

Unter dem Motto „Instandhaltung: Zurück in die Zukunft?!“ findet die Veranstaltung nun erstmals im Herbst, nämlich vom 1.bis 3. September 2020 in Salzburg statt.

Viel Gewohntes hat sich in den letzten Wochen und Monaten als unhaltbar erwiesen. Dafür haben neue Entwicklungen und innovative Ideen ihre Praxistauglichkeit im Krisenmodus bewiesen.

Nun stellen sich viele Fragen: Wie geht es weiter? Was erwartet uns? Welche Technologien und Handlungsweisen sind jetzt nützlich? Wie kann Personal unter verschärften Bedingungen effizient eingesetzt werden? Wie sind kurz-/mittelfristige Kosteneinsparungen erzielbar? Was hat sich in der Praxis bewährt?

Dies sind Themen, die im Rahmen der diesjährigen Instandhaltungstage diskutiert werden. Vor Ort treffen sich Techniker und Verantwortliche aus produzierenden Unternehmen, Experten aus Forschung und Qualifikation, sowie Dienstleister und Produktanbieter zum Netzwerken und Austauschen.

Die Veranstaltung findet im Messezentrum Salzburg statt.

