von Zwick am 7. Februar, 2020

Unter dem Motto „Engineering Tomorrow – Intelligente Lösungen für vernetzte Gebäude“ liefert Danfoss auf der Light + Building 2020 Antworten auf die Herausforderungen, die der digitale Wandel und das Streben nach mehr Energieeffizienz stellt.

Im Bereich Wärmetechnik präsentiert Danfoss die neuen Novocon L Stellantriebe für die druckunabhängigen Abgleich- und Regelventile AB-QM DN 125-150. Sie ermöglichen die Realisierung eines präzisen dynamischen hydraulischen Abgleichs in Heiz- und Kälteanlagen bis zu einem Durchfluss von 209 m³/h und können per BACnet- oder Modbus-Kommunikation in übergeordnete Systeme der Gebäudeautomation eingebunden werden.

Ein weiteres Highlight sind die Unofloor Fußbodenheizungsverteiler für Mehrfamilienhäuser, die aufgrund anschlussfertig vormontierter intelligenter Regelungskomponenten die übliche Installationszeit um rund 1,5 Stunden verkürzen.

Der Danfoss Bereich DEVI zeigt eine neue webbasierte Steuerung, die es ermöglicht, bestimmte Multifunktionsthermostate und Fernschalter auch bei den Elektrofußboden- und Rohrbegleitheizungen großer Zweckbauten wie etwa Hotels einzusetzen.

Im Mittelpunkt des Produktportfolios für Pumpen- und Lüfteranwendungen in Gebäudemanagementsystemen stehen die VLT HVAC Frequenzumrichter. Sie leisten einen Beitrag zu modernen, energieeffizienten Gebäuden.

„Unsere intelligenten Frequenzumrichter unterstützen dabei, energie- und kosteneffizientere Gebäude zu planen“, betont Tobias Dietz, Verkaufsdirektor Danfoss Drives Deutschland. „Auf der diesjährigen Light + Building haben wir dafür erstmals auf unserem Messestand einen eigenen Infobereich für Planer eingerichtet.“

Dort zeigt der Bereich Antriebstechnik unter anderem Lösungen aus dem Drivepro-Service-Angebot, hält Infos rund um die zustandsbasierte Wartung mit Condition Based Monitoring bereit und demonstriert wie intelligente Frequenzumrichter mit Edge Intelligence Informationen lokal im Gerät auswerten und gegebenenfalls in die Cloud oder an ein unternehmensinternes System senden.

Links:

www.danfoss.de/lub2020

Das Unternehmen ist auf der Light + Building in Frankfurt (8. bis 13. März 2020) in Halle 9.0, Stand D10 zu finden. Bild: Danfoss

Artikel als PDF herunterladen

Artikel per E-Mail versenden