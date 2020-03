Jetzt doch: Logimat auch abgesagt

von Zwick am 6. März, 2020

Das zuständige Ordnungsamt Leinfelden-Echterdingen hat auf dringende Empfehlung des zuständigen Gesundheitsamtes des Landkreises Esslingen am Mittwochabend dem Messeveranstalter die Absage der LogiMAT 2020 angeordnet.

„Dies ist bitter, da die LogiMAT Stuttgart für die weltweite Intralogistikbranche von herausragender Bedeutung ist. Die Absage aufgrund äußerer, unvorhersehbarer Umstände ist ein Novum in ihrer 18-jährigen Geschichte. Wir haben unter großen Anstrengungen mit der Landesmesse Stuttgart keinen geeigneten Termin für eine spätere Durchführung im Jahr 2020 finden können und haben uns deshalb schweren Herzens für die Absage entschieden“, erklärt Christoph Huss, geschäftsführender Gesellschafter der Euroexpo.

Bereits im Vorfeld gab es zahlreiche Absagen vonseiten der Aussteller: Unter anderem Still, Jungheinrich, Clark und andere hatten bereits vor Tagen bekannt gegeben, dass sie nicht auf der Messe vertreten sein werden aufgrund der aktuellen Ansteckungsgefahr mit dem Coronavirus.

Im Gegensatz zur Hannover Messe wird es also für die LogiMAT in diesem Jahr keinen Termin mehr geben, sodass die nächste Internationale Fachmesse für Intralogistik-Lösungen und Prozessmanagement nun erst vom 9. bis 11. März 2021 in Stuttgart stattfinden wird.

Links:

www.logimat-messe.de

Bitter: Die LogiMAT wurde aufgrund einer behördlichen Anordnung abgesagt. Bild: mohamed Hassan auf Pixabay

