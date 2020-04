Jetzt über 100 Onlinekurse …

… bei der Berliner Renewables Academy

Die Renewables Academy (RENAC) begegnet der zunehmenden Nachfrage nach Onlineangeboten im Bereich der erneuerbaren Energien und Energieeffizienz mit einer Ergänzung des Kursprogramms um 14 weitere Kurse. Der internationale Bildungsanbieter aus Berlin bietet damit künftig 107 Kurse digital an.

Neu sind unter anderem aktuelle Trendthemen wie Energiespeicherung, Netzintegration und Power-to-X Technologien. „Im Bereich digital learning hat sich die RENAC in den letzten zehn Jahren kontinuierlich zu einem der führenden internationalen Kursanbieter für eine nachhaltige Energieversorgung entwickelt“, so Vorstand Berthold Breid.

„Momentan studieren bei uns über 1.100 Online-Kursteilnehmer in den unterschiedlichen Kursmodulen. Zum kommenden Semester im April haben wir unser Programm inhaltlich noch einmal deutlich erweitert.“

Links:

www.renac.de/ready-made-trainings

www.renac.de/tailor-made-trainings

Die E-Learning Auswahl der RENAC teilt sich nun in 17 Onlinetrainings, die eine Kombination verschiedener Kurse bilden und direkt buchbar sind, sowie in 107 Onlinekurse, die sich auch individuell kombinieren lassen. So werden von Privatpersonen bis hin zu Unternehmen und Organisationen alle Interessengruppen angesprochen, die sich weiter spezialisieren möchten. Bild: RENAC