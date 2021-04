Kässbohrer setzt auf Lösung auf mobileX

von Zwick am 6. April, 2021

Kässbohrer ist der weltweit führende Anbieter von Pistenfahrzeugen, die unter dem Markennamen Pistenbully bekannt sind. Nun hat die mobileX AG das Unternehmen als neuen Kunden für mobileX-CrossMIP, die Service-App für Techniker, gewinnen können.

Mit der Einführung möchte das Unternehmen den technischen Kundenservice seiner Pistenfahrzeuge in verschiedenen Ländern vereinheitlichen und seinen Technikern eine anwenderfreundliche App zur Auftragsabwicklung an die Hand geben.

Bisher nutzten die Servicetechniker bereits eine mobile Lösung, die aber den gewachsenen Ansprüchen von Kässbohrer nicht mehr gerecht wurde und abgelöst werden sollte. Deswegen begab sich Kässbohrer 2020 auf die Suche nach einer zukunftssicheren Lösung zur einheitlichen Nutzung in den verschiedenen Landesgesellschaften.

Nach einer ausführlichen Evaluation mehrerer Anbieter fiel die Entscheidung schließlich auf mobileX. Ausschlaggebend dafür war, dass mobileX-CrossMIP den Anforderungen von Kässbohrer am besten entsprach und mit einer intuitiven Oberfläche überzeugen konnte. Außerdem spielte die standardnahe Nutzung der mobilen App eine wichtige Rolle.

Im September 2020 begann die Umsetzung des Projekts. Die Anbindung an das führende SAP CS-System erfolgt dabei über das mobileX-SAP ERP AddOn. Der Go-Live mit den ersten 50 Technikern in Deutschland, Österreich, Schweiz, Frankreich und Italien erfolgte im März 2021. Auch ein Rollout in den USA ist geplant.

Die Kässbohrer Geländefahrzeug AG ist weltweit der führende Anbieter von Geländefahrzeugen für die Pisten-, Strand- und Umweltpflege. Bild: mobileX

