„Keine Google-Manager, sondern Experten, die das Kundenbusiness verstehen …“

Franz Braun, Geschäftsführer der Bilfinger Digital Next und Chief Digital Officer der gesamten Bilfinger-Gruppe im exklusiven Interview

Na, neugierig geworden? Kein Problem! Wenn Sie Interesse haben, die aktuelle Ausgabe zu lesen, stöbern Sie doch ganz einfach und bequem in der Onlineversion.

Den oben genannten Artikel finden Sie dort auf Seite 5.

Links:

https://digitalnext.bilfinger.com

www.bilfinger.com

Franz Braun ist langjährig im Bilfinger-Konzern in CEO-Positionen tätig und hat von Anfang an die strategische Ausrichtung der Digitalisierung als Chief Digital Officer maßgeblich entwickelt und vorangetrieben. In der 2018 gegründeten Bilfinger Digital Next GmbH ist er als CEO verantwortlich für die Schwerpunkte Innovation, Product Management und Business Development. Er betont: „Die technologische Umsetzung macht maximal 50 Prozent von dem Erfolg eines Projekts aus. Der Rest sind Mindsets, also bestimmte Mentalitäten, die sich verändern müssen.“ Bild: Bilfinger