KI-Cloud-Services für Condition Monitoring nutzen

von Zwick am 9. Juli, 2020

In einer Online-Session erläutert der CEO von SSV, Klaus-Dieter Walter, wie man mithilfe KI-basierter virtueller Sensoren datenbasierte Entscheidungen zur Maschinen- und Produktionsüberwachung automatisiert.

Durch die Kombination verschiedener Cloud Services lassen sich beachtliche Ergebnisse erzielen. Für Produktionsmaschinen und Wartungsprozesse sind beispielsweise Condition-based Monitoring-Anwendungen möglich, in denen der jeweilige Maschinenzustand mithilfe künstlicher Intelligenz in Echtzeit bestimmt wird.

Solche Aufgabenstellungen erfordern allerdings eine geeignete Methodik und entsprechendes Detailwissen, damit sich der gewünschte Erfolg einstellt.

Darüber spricht Klaus-Dieter Walter, SSV-CEO, in einer Onlineveranstaltung. Diese findet am Donnerstag, den 23. Juli 2020 von 14 bis 15 Uhr in englischer Sprache statt. Die Teilnahme ist kostenlos.

Links:

https://svvaibasedvirtualsensors.splashthat.com/

In der Online-Session kommen viele Details, Tipps und Tricks zur Nutzung von AWS-Diensten, wie IoT Core, Lambda und SageMaker zur Sprache. Bild: Gerd Altmann auf Pixabay

