Kostenlose Live-Webinare von Reiff

von Zwick am 28. April, 2020

Welche Regulierungen gelten für Schläuche in der Lebensmittelindustrie? Wie dosiere ich welchen Klebstoff und wie unterscheiden sich unterschiedliche Kunststoffarten? Antworten auf diese Fragen finden sich in den Webinaren von Reiff Technische Produkte.

Der Entwicklungspartner der Industrie bietet aktuell drei Webinare in den Bereichen Schlauchtechnik, Klebetechnik und Kunststofftechnik an. Weitere sind in Planung.

Die Teilnehmeranzahl ist begrenzt. In den 30 minütigen Online-Seminaren wird auch Zeit für den direkten Austausch mit den Experten eingeräumt. Auch während der Schulung können anonym Fragen im Chat gestellt werden.

Links:

www.reiff-tp.de/newsroom/webinare

Die aktuellen Termine und Themen finden sich auf der Website des Reutlinger Technikspezialisten. Bild: Tumisu auf Pixabay

Artikel als PDF herunterladen

Artikel per E-Mail versenden