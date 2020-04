Kübler startet Produktion von Mund-Nasen-Masken

von Zwick am 30. April, 2020

Vor Kurzem ist bei Kübler in Plüderhausen die Produktion von Mund-Nasen-Masken angelaufen. Zahlreiche Mitarbeiter in der Näherei fertigen ab sofort tausende von Masken an, um den großen Bedarf zu bewältigen.

Das aktuelle Angebot umfasst Modelle mit Gummiband und zum Binden in den Farben Bordeaux, Marine, Mittelgrau und Orange. Allerdings handelt es sich bei den hergestellten Masken nicht um ein Medizinprodukt oder um eine persönliche Schutzausrüstung.

„Da die Masken wie jedes Kleidungsstück eine physische Barriere bilden, gehen die Fachleute aber von einer gewissen Schutzfunktion aus“, führt Michael Stiegert, der Geschäftsführer, aus.

Die eingesetzten Gewebe – 100 Prozent Baumwolle oder Baumwoll-Polyester-Mischungen – sind für eine Wäsche mit 90 Grad Celsius ausgelegt. Um die Masken individuell an die Gesichtsform anpassen zu können, verfügen sie über drei Falten und einen eingearbeiteten, formbaren Nasenbügel.

Links:

www.kuebler.eu

„Mit der Fertigung von Mund-Nasen-Masken wollen wir dazu beitragen, die derzeitigen Engpässe zu beseitigen und so helfen, die Ausbreitung von Covid-19 zu verlangsamen“, erklärt Michael Stiegert, Geschäftsführer der Paul H. Kübler Bekleidungswerk GmbH & Co. KG. Bild: Kübler

Artikel als PDF herunterladen

Artikel per E-Mail versenden