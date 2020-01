Kurz vor der FMB-Süd 2020 …

Die Besucher der FMB-Süd, die am 12. Februar 2020 beginnt, erwartet ein breites Ausstellungsprogramm, das die gesamte Palette der Zulieferbranchen für Maschinenbau und Industrie abdeckt; präsentiert auf kompaktem Raum und mit einem spannenden Rahmenprogramm. Beste Aussichten also für einen guten Start ins Messejahr – sowohl für die Aussteller als auch für die Besucher.

Rund 130 Aussteller werden ihre Produkte, Innovationen und Dienstleistungen auf der FMB-Süd zeigen. Der breite Branchenmix – von der Metall- und Kunststoffverarbeitung über Montage-, Handhabungs- und Automatisierungstechnik sowie Antriebstechnik bis zur Steuerungstechnik – schafft beste Voraussetzungen für konstruktive Gespräche zwischen Ausstellern und Besuchern.

Entscheider aus dem Maschinenbau und der Industrie können in Augsburg Anregungen für die Optimierung des Produktprogramms mitnehmen und die Zusammenarbeit mit neuen Zulieferern suchen. Global Players wie ABB Stotz-Kontakt, Ewellix (SKF Motion Technologies), Hitachi Drives & Automation, Hiwin und Igus sind ebenso auf der FMB-Süd vertreten wie hoch spezialisierte kleinere Zulieferer aus der Region.

Und auch die produktionsnahen Dienstleistungen kommen nicht zu kurz: Die Bandbreite reicht hier von der Produktentwicklung über die Logistik bis zur Wartung und Instandhaltung. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Software zur Unterstützung der Entwicklungs- und Produktionsprozesse.

Zusätzliche Attraktivität gewinnt die FMB-Süd durch das begleitende Vortragsprogramm. Am ersten Messetag steht das Thema „Qualität und Effizienz in der Produktion“ im Fokus, am zweiten Tag wird es neun Vorträge zum Thema „Produktivität steigern – Stillstandszeiten senken“ geben. Das Nachmittagprogramm an beiden Tagen wird vom Cluster Mechatronik & Automation kuratiert.

Übrigens: Der Eintritt ist kostenlos, die Besucher parken kostenlos direkt vor der Halle, und die gesamte Messe ist darauf ausgerichtet, dass Aussteller und Besucher ohne großen Aufwand ins Gespräch kommen und neue Kontakte knüpfen.

Die 4. FMB-Süd findet am 12. und 13. Februar 2020 in der Messe Augsburg statt. Bild: Easyfairs

