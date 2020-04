Limitierter Design-Werkstattwagen

von Zwick am 23. April, 2020

Dieser Werkstattwagen zieht die Blicke auf sich, doch er überzeugt nicht nur optisch.

Der von Stahlwille in limitierter Stückzahl angebotene Werkstattwagen 95/6 TTS bietet neben einer attraktiven Optik praktische Details, einen sicheren Aufbau und eine durchdachte Werkzeugauswahl.

Der in Deutschland gefertigte Werkstattwagen wird befüllt mit einer kompletten, 111-teiligen Werkzeuggarnitur angeboten. Dazu gehören eine ½“ und eine ¼“ Knarre mit einer großen Auswahl an gängigen Sechskant-Steckschlüsseleinsätzen. Ringmaulschlüssel sind in Größen bis 24 mm enthalten, bei Ratschen-Ringmaulschlüsseln ist die größte Weite 19 mm.

Die Zusammenstellung wird ergänzt mit Zangen und Schraubendrehern. Praktische Helfer wie eine Bitratsche, ein Taschenmesser und ein 3 m Rollbandmaß runden das Werkzeugsortiment ab.

Für beste Übersicht in den Schubladen und einen komfortablen Zugriff auf das Werkzeug sorgen TCS-Einlagen, die farbig auf das Design des Wagens abgestimmt sind. Anwender können auf einen Blick erkennen, ob das Werkzeug vollständig ist oder ein Teil fehlt. Bild: Stahlwille

