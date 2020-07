Mayr Antriebstechnik erweitert Schulungsangebot

von Zwick am 6. Juli, 2020

In neuen Onlineseminaren erklären die Experten unter anderem die Grundlagen zu Sicherheitskupplungen und Sicherheitsbremsen.

Die Bewegungen von Maschinen und Anlagen sicherer machen – das ist zentralen Anliegen von Mayr Antriebstechnik und dies kommt auch in den neuen Onlineseminaren des Unternehmens zum Ausdruck.

„Wir haben unsere bewährten Seminare im neuen Schulungszentrum weiterentwickelt und bieten jetzt Onlineseminare zu den Grundlagen der Sicherheitskupplungs- und Sicherheitsbremstechnik, aber auch Expertenschulungen zu ausgewählten Fachthemen an“, erläutert Dr.-Ing. Benedikt Biechele, Schulungskoordinator bei Mayr Antriebstechnik in Mauerstetten.

In den Onlineseminaren werden die Teilnehmer qualifiziert, die jeweiligen Sicherheitskomponenten unter Berücksichtigung aller physikalischen Gegebenheiten und Einflussfaktoren so auszuwählen und zu dimensionieren, dass Personen- und Sachschäden ausgeschlossen sind.

Sie richten sich an Fach- und Führungskräfte, Konstrukteure, Entwickler und Sicherheitsbeauftragte aus dem Maschinenbau und werden in deutscher und englischer Sprache angeboten. Das erste Webinar beginnt am 14. Juli 2020. Das Angebot wird kontinuierlich ausgebaut.

Links:

www.mayr.com/de/service/webinar

In den Onlineseminaren werden die Teilnehmer qualifiziert, die Sicherheitsbremsen oder Sicherheitskupplungen unter Berücksichtigung aller physikalischen Gegebenheiten und Einflussfaktoren so auszuwählen und zu dimensionieren, dass Personen- und Sachschäden ausgeschlossen sind. Bild: Mayr Antriebstechnik

