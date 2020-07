Mehr als 10.000 mal gut informiert

Im Jahr 2009 wurde der B&I-Newsletter „Schlagzeilen des Tages“ ins Leben gerufen. Mittlerweile sind mehr als 10.000 Schlagzeilen in diesem kostenfreien, werktäglichen Newsletter erschienen, den es so in der Branche kein zweites mal gibt.

B&I versteht sich als Sprachrohr der Branche. Deshalb werden jeden Werktag mindestens vier Artikel an alle Abonnenten des Newsletters verschickt. Die News können aber auch online bei www.b-und-i.de ohne irgendwelche Einschränkungen eingesehen und gelesen werden.

Außerdem lässt sich mithilfe der Suchfunktion nach Artikeln, Firmen oder Themen in dem mittlerweile sehr umfassenden Archiv recherchieren. Per Mausklick lassen sich Meldungen als PDF speichern oder als Empfehlung per E-Mail beispielsweise an einen Kollegen versenden.

Andreas Wolff, Verlagsleiter Wolff Publishing und Herausgeber der B&I, erklärt, warum er sich vor nunmehr elf Jahren dafür entschieden hat, diesen Newsletter einzuführen: „Wir wollten mit den Schlagzeilen des Tages unser Printmedium BETRIEBSTECHNIK & INSTANDHALTUNG, das sechsmal im Jahr erscheint, durch einen hochwertigen Branchennewsletter ergänzen. Und das ist uns gelungen. Wir können damit redaktionell tagesaktuelle Themen aufgreifen und über alles Wichtige informieren – schnell, einfach, unkompliziert und natürlich kostenlos.“

Für Firmen und Verbände gilt: Sie können uns gerne branchenrelevante Inhalte für den Newsletter zusenden und zwar an redaktion@b-und-i.de

www.b-und-i.de

Bleiben Sie uns gewogen und wir sorgen mithilfe unseres werktäglichen Newsletters und des Printmagazins, dass Sie informiert bleiben – nicht nur, aber gerade auch jetzt, wo Messen und Präsenzveranstaltungen kaum möglich sind. Bild: Kohji Asakawa auf Pixabay

