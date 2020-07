Mit Volldampf für die Diesellok

Der Auftrag war speziell: Um eine schnelle Reparatur einer verunfallten Diesellok zu ermöglichen, wandte sich die in Gotha ansässige Railsystems RP GmbH an die Wisag Industrie Service Gruppe. Damit dieser Auftrag erfolgreich durchgeführt werden konnte, demontierten die Instandhaltungsprofis alle benötigten Utensilien inklusive Hebeanlage am Wisag-Standort Brieske und brachten die Lok direkt am Unfallort in Memmingen wieder zum Laufen.

Aufgrund defekter Radsätze war die Lok nicht mehr fahrtüchtig, sodass die Schadensanalyse und die Festlegung der nötigen Technologien zur Instandsetzung durch die Mitarbeiter der Wisag direkt am Unfallort erfolgen mussten.

„Wir kamen zu dem Schluss, dass ein Wechsel der Drehgestelle notwendig war“, berichtet Manfred Tauchmann, Niederlassungsleiter der Wisag Produktionsservice in Brieske, und ergänzt: „Das hat uns vor eine logistische Herausforderung gestellt, schließlich mussten wir für die Reparatur das nötige Equipment in Brieske demontieren und nach Bayern verfrachten.“

Zur erforderlichen Ausrüstung zählte eine umfangreiche Hebeanlage mit Zubehör sowie zwei Tauschdrehgestelle. „Mit Unterstützung eines externen Speditionsunternehmens transportierten wir alles nach Memmingen und realisierten die Havariebeseitigung innerhalb von drei Tagen“, erinnert sich der Niederlassungsleiter.

Unter freiem Himmel hoben die Experten die Lok zuerst aus, um anschließend die Drehgestelle zu tauschen. Danach wurde die gesamte Ausrüstung wieder zurück nach Brieske transportiert.

Die Instandhaltung von Schienenfahrzeugen ist eine der Kerndienstleistungen der Wisag Produktionsservice am Standort Brieske und wird aktuell noch stärker ausgebaut. Jüngst investierte der Industriedienstleister in eine neue Radsatzpresse. Das gesamte Leistungsspektrum umfasst neben der Modernisierung von Lokomotiven unter anderem auch die Instandsetzung von Güterwagen, Gleisbaumaschinen und Nebenfahrzeugen oder das Profilieren von Radsätzen. Bild: Wisag

