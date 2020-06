Morgen: Webinar „ready for smart“

Im Webinar von Igus erfahren Anwender wie sie mit sofort lieferbaren Industrie 4.0-Lösungen die Wartung planbar machen und Kosten sparen können.

Instandhaltung vorrauschauend und planbar machen, dieses Ziel verfolgt Igus mit seinen smart plastics Lösungen.

Sensoren messen beispielsweise den Verschleiß von Energieketten, Leitungen, Gleit-, Linear- und Rundtischlagern. Welche Voraussetzungen dafür erfüllt sein müssen und wie eine Integration online oder offline schnell gelingen kann, das erfahren Interessierte von den Experten in dem Live-Webinar „ready for smart“ am 24. Juni in der Zeit von 14.30 Uhr bis 15 Uhr.

„Dank dieser digitalen Vernetzung ist es unter anderem möglich, direkt zu informieren, sobald eine Reparatur oder ein Austausch erforderlich ist“, erklärt Richard Habering, Leiter des Geschäftsbereichs smart plastics bei Igus, und ergänzt: „Defekte werden erkannt bevor sie entstehen, Stillstandzeiten oder ungeplante Ausfälle werden vermieden und die Wartungskosten sinken.“

Das 30-minütige, kostenfreie Live-Webinar ist Teil der Igus-Academy. Fragen können direkt beantwortet und Hilfestellungen online gegeben werden. Bild: Igus

