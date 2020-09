Nachhaltig besseres Hallenklima

von Zwick am 23. September, 2020

Bei Miba Frictec, einem Unternehmen aus Roitham in Österreich, herrschen im Sommer zu hohe Temperaturen in der Produktionsstätte. Das Ziel der Geschäftsleitung war es, in dieser Zeit die Temperatur im 3.780 Kubikmeter großen Produktionsbereich um mindestens sechs Grad Celsius zu senken. Die neu installierte Anlage übertrifft diesen Wert nun um 40 Prozent.

www.lk-metall.de

Eine Lüftungsanlage von LK Metall sorgt bei der Miba Friction Group in einem 3.780 Kubikmeter großen Produktionsbereich für angenehme Temperaturen. Bild: LK Metall

