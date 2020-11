Nachhaltigkeit ist ein Thema des Top-Managements

von Zwick am 18. November, 2020

Die Europäische Union hat mit dem „Green New Deal“ das Ziel, der erste klimaneutrale Kontinent zu werden. In den Ländern der EU entfallen 40 Prozent des Energieverbrauchs auf den Gebäudebestand. Um hier zu beleuchten, inwieweit das FM seinen Beitrag zur Nachhaltigkeit verbessern kann, befragte die Unternehmensberatung Roland Berger Mitgliedsunternehmen des Gefma, Deutscher Verband für Facility Management e.V., in der Studie „Bedeutung und Rolle des Facility Managements zur Steigerung der Nachhaltigkeit, insbesondere der Energie- und Ressourceneffizienz im Bau-/Immobiliensektor“.

In der Studie zeigte sich, dass erneuerbare Energien, Energieeffizienz und verändertes Nutzerverhalten die wichtigsten Hebel auf dem Weg zu mehr Nachhaltigkeit im FM bilden. Neue Leistungsangebote werden den Markt in den Bereichen Beratung & Analyse, Planung und Betrieb verändern. Das Thema Daten, IoT, digitale Plattformen und Software-Anwendungen wird die Anforderungen und auch die Services neu definieren.

Für die FM Branche ergeben sich daraus attraktive Markt- und Wachstumschancen. Dieses Potenzial gilt es jetzt zu nutzen und die notwendigen Schritte zu gehen. Das bedeutet: Nachhaltigkeit ist ein Thema für das Top-Management und muss in der Unternehmensstrategie verankert werden. Zielsysteme, Vermarktungsstrategien und Organisationsstrukturen sind entsprechend daran auszurichten. Zudem muss fehlendes Know-how und Erfahrungswissen zielgerichtet ergänzt werden.

In diesem Transformationsprozess muss das FM eine aktive Rolle einnehmen und die Nutzerseite tatkräftig unterstützen.

„Innovative und nachhaltige Leistungen des Gebäudebetriebs erschließen sich den Nutzern nicht auf den ersten Blick. Dabei verbrauchen nachhaltig betriebene Immobilien weniger Energie als herkömmliche Gebäude. Durch eine langfristige Senkung von Energiekosten und die Drosselung des Ressourcenverbrauchs, können nicht nur in der Bewirtschaftung, sondern auch im Nutzen von Gebäude große Mehrwerte entstehen“, erklärt Robin Petersen, Gefma Vorstand für Nachhaltigkeit.

Mit der Neuausrichtung der Nachhaltigkeit unter der neuen Dachmarke SustainFM konnte der Gefma im Oktober 2020 einen wichtigen Schritt machen, um die Branche voranzutreiben.

Links:

www.gefma.de

Die gesamte Studie „Bedeutung und Rolle des Facility Managements zur Steigerung der Nachhaltigkeit, insbesondere der Energie- und Ressourceneffizienz im Bau-/Immobiliensektor“ kann im Shop auf www.gefma.de für Mitglieder kostenfrei heruntergeladen werden. Für Nicht-Mitglieder kostet sie 59 Euro (plus 5 Prozent MwSt.). Bild: Gefma

