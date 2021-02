Neue, robuste Mobilcomputer-Serie …

von Zwick am 11. Februar, 2021

… von Werock mit Android 9 und Barcodescanner.

Mit der Scoria A100 Serie bringt Werock Technologies zwei handliche Mobilcomputer auf den Markt. Sie vereinen die Eigenschaften eines Smartphones mit denen von professionellen Geräten und sorgt so für effiziente, sichere Arbeitsabläufe und eine einfache Datenerfassungen im Handel, in der Fertigung sowie in Distributionszentren.

Die Touch Computer Scoria A104 und Scoria A105 verfügen hierfür über einen Barcodescanner direkt im Gehäuse. Die integrierte „Aiming LED“ und das optisch klar abgegrenzte Scan-Feld unterstützen visuell beim Scannen. So wird nicht nur eine sehr hohe Scan-Geschwindigkeit erreicht, sondern auch das Erfassen von schwierigen Codes, die etwa beschädigt oder verschmiert sind.

Eine integrierte 13 Megapixel Kamera ermöglicht außerdem die Aufnahme von Bildern und Dokumenten sowie die Nachweiserbringung für ausgeführte Reparaturen/Wartungen, beschädigte Produkte/Verpackungen und aktuelle Zustände von Anlagen.

Der interne Akku ist für einen typischen 8-Stunden Arbeitstag mehr als ausreichend, während der optionale Snapon-Akku die Laufzeit verdoppelt. Die Geräte können mit erhöhter Geschwindigkeit dank QuickCharge 3.0 über USB-C oder über optional erhältliche Single oder Multi-Dockingstationen geladen werden.

Die Handheld Computer sind wasser- und staubdicht und überstehen Stürze auf Beton ebenso wie Schnee, Regen, Hitze und Kälte. Diese Robustheit wurde zusätzlich nach Militärstandart MIL-STD-810G zertifiziert, um einen langjährigen Investitionsschutz sicherzustellen.

Die technischen Merkmale der beiden Modelle sind weitestgehend gleich: Der Scoria A104 Mobilcomputer verfügt über ein kontraststarkes 4 Zoll Touchscreen-Display und 16 physische Tasten, ergänzend zu den seitlichen Scan-Tasten und Touchbedienung während bei Scoria A105 das Display mit 5 Zoll etwas größer ausfällt. Beide Touchscreens verfügen über Multi-Touch-Funktionen und sind sowohl in Innenräumen als auch im Freien bei direkter Sonneneinstrahlung leicht ablesbar.

Links:

www.werocktools.com

Scoria A104 und Scoria A105 sind nicht nur als Mobilcomputer nutzbar, auch als Telefon machen die beiden Geräte eine gute Figur und punkten durch Sprachqualität und Funktionalität. Bild: Werock

Artikel per E-Mail versenden