Neuer Online-Shop von Schmersal

Schmersal bietet jetzt einen neuen Webshop für Komponenten der funktionalen Maschinensicherheit an. Das Unternehmen hat hierfür seinen Online-Katalog mit einem automatisierten Bestell- und Versandprozess gekoppelt.

Über den neuen Schmersal-Webshop können rund 6.000 Sicherheits- und Automatisierungsprodukte direkt bestellt werden – vom einfachen elektromechanischen Sicherheitsschalter über programmierbare Sicherheitssteuerungen bis hin zu Software.

Für jedes Produkt stehen darüber hinaus umfangreiche Produktinformationen zur Verfügung. Auch die Betriebsanleitungen und Zertifikate der Komponenten sowie viele weitere Dokumente werden als Download bereitgestellt.

Möchte der Anwender konkrete Fragen zu einem Produkt, der fachgerechten Anwendung oder der logistischen Abwicklung klären, kann er innerhalb der üblichen Geschäftszeiten über einen integrierten Live-Chat und über die üblichen Kommunikationswege mit einem Vertriebsmitarbeiter von Schmersal in Verbindung treten.

Der Webshop ist ab sofort verfügbar und nach einer Registrierung nutzbar.

Links:

https://products.schmersal.com/de_DE

Das neue Online-Einkaufstool steht zunächst nur in Deutschland zur Verfügung, soll jedoch in naher Zukunft auch in weiteren Ländern nutzbar sein. Bild: Schmersal