Neues Trainingscenter der IHA in Stockstadt

von Zwick am 15. Juli, 2020

Die Internationale Hydraulik Akademie (IHA) wird Partner der Coreum GmbH in Stockstadt

Damit das Fachwissen der Hydraulikinstandhalter nicht veraltet, ist eine regelmäßige Weiterbildung der Fachspezialisten unbedingt anzuraten.

Die internationale Hydraulikakademie in Dresden, ein Hydraulik-Weiterbildungsveranstalter und auch Prüfungsdienstleister für Hydraulikkomponenten, bietet seit Jahren eine Vielzahl spezieller Weiterbildungsmodule für Hydrauliker an. Ein wichtiger Kundenkreis sind Instandhalter und Konstrukteure, der Baumaschinenbranche.

„Als wir die Chance bekamen Partner der Coreum GmbH zu werden, haben wir nicht lange gezögert, dort ein zweites Bildungscentrum aufzubauen. Wir werden in Stockstadt am Rhein aber nicht nur die Weiterbildungmaßnahmen für Hydrauliker anbieten, sondern auch Trainingsstände aufbauen“, so Ulrich Hielscher, Geschäftsführer der internationalen Hydraulikakademie.

Im Herbst 2020 wird mit dem regulären Schulungsbetrieb in Stockstadt aufgenommen.

Nähere Informationen zum Trainingsangebot der Internationalen Hydraulik Akademie finden Interessenten auf der Homepage des Unternehmens. Bild: IHA

