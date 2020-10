Nicht verpassen: Ab morgen In.Stand digital

von Zwick am 20. Oktober, 2020

Morgen und übermorgen findet die Fachmesse In.Stand in digitaler Form statt. Die Teilnahme ist kostenlos und über jedes internetfähige Endgerät möglich.

Trotz Corona haben die Veranstalter ein interessantes Programm auf die Beine gestellt. Das geht schon bei der Eröffnungsveranstaltung los – ein Round Table unter dem Motto „Chancen und Lösungen für Instandhalter in besonderen Zeiten“.

Am Nachmittag sprechen dann fünf Referenten im Fachforum powered by Pilz. Zudem werden 66 Aussteller zugegen sein und den Markt abbilden. Es sind außerdem zwei interessante Messerundgänge vom FIR an der RWTH Aachen geplant.

Online können sich Fachbesucher kostenfrei auf dem Portal registrieren und dann an der Veranstaltung, die von 9 bis 17 Uhr stattfindet, teilnehmen.

Links:

www.in-stand.de/digital

An den 66 Ständen können sich die Besucher über Produkte informieren und mit den Ausstellern in Kontakt treten. Bild: Landesmesse Stuttgart

Artikel per E-Mail versenden