Online-Seminar: Einsatz des Minitec-Profilsystems

Das Aluminium-Profilsystem von Minitec hat sich in über drei Jahrzehnten in der Industrie, dem Handel und öffentlichen Bereichen bereits tausendfach bewährt. Vereint in einem gut sortierten Baukasten, lassen sich Profile und Komponenten beliebig kombinieren. Wie der Einsatz des Baukastens in der Praxis funktioniert und welche wirtschaftlichen und technischen Möglichkeiten dieser bietet, erfahren Teilnehmer in einem Online-Seminar am 23. Februar 2021.

Das System wartet mit vielen Besonderheiten und Unterschieden im Detail auf, die Anwendern zu Gute kommen. Das beginnt bei der speziellen Verbindungstechnik und reicht über die Ausgestaltung von Nut und Zentralbohrung über die Größe der Eck-Radien bis hin zu Themen wie Pneumatik und ESD-Tauglichkeit.

Besonders clever: Alle Konstruktionen sind jederzeit veränderbar und auch das Wiederverwenden von Teilen und Komponenten ist möglich. Der Kreativität sind damit kaum Grenzen gesetzt.

In einem Online-Seminar am 23. Februar 2021 erfahren interessierte Teilnehmer, welche Vorteile der Einsatz des Profilsystembaukastens bietet, und was sich damit in der Praxis alles realisieren lässt.

Links:

www.minitec.de/profilseminar

Die kostenlose Anmeldung ist ab sofort möglich. Bild: Minitec

Artikel per E-Mail versenden