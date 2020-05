Online-Seminare Maschinenschwingung Level 1 & 2

von Zwick am 7. Mai, 2020

Prüftechnik bietet im Mai entsprechende Online-Seminare zur Schwingungsmessung und Schwingungsdiagnose an.

Im Level 1 Seminar, das am 11. und 12. Mai 2020 jeweils in der Zeit von 08.30 bis 12.30 Uhr stattfindet, erklären die Experten, wie die Schwingungsmessung an Maschinen funktioniert.

Das Seminar kombiniert dabei praktische Beispiele mit theoretischem Know-how. Die Teilnehmer erfahren, was sich hinter Maschinenschwingungen verbirgt und wie man diesen begegnen kann.

Im Level 2 Seminar am 13., 14. und 15. Mai 2020 stattfindet, wird vermittelt, wie man mithilfe von Schwingungsanalysen die häufigsten industriellen Maschinenfehler misst, analysiert und diagnostiziert.

Die Experten aus München bieten nun auch Online-Seminare an. Bild: Prüftechnik

