Optimierung industrieller Heizprozesse

Smartes Softwaretool sorgt für den Durchblick beim Heizen

Links:

www.kuebler-hallenheizungen.de

Wer wissen möchte, wo Energie verheizt wird, braucht Transparenz, also klare Informationen darüber, ob und wo Wärme ungenutzt verpufft und so unnötig hohe Kosten und Emissionen verursacht. Das können beispielsweise zu lang geöffnete Hallentore sein oder auch die Beheizung ungenutzter Hallenareale. Oftmals spielen aber auch suboptimale Aufheizzeiten eine Rolle. Das Softwaretool E.M.M.A. von Kübler nimmt sich dieses Problems an. Bild: Kübler