Personelle Veränderungen bei Bosch

Uwe Raschke (63) und Dr. Michael Bolle (59) werden zum 30. Juni 2021 nach jahrzehntelanger Arbeit aus der Geschäftsführung der Robert Bosch GmbH ausscheiden. Raschke geht in den Ruhestand, während sich Dr. Bolle künftig im Kontext High-Tech Industrie und Startups engagieren will.

Im Zuge dieser Veränderungen werden auch die Aufgaben innerhalb der Geschäftsführung neu geordnet: Dr. Volkmar Denner übernimmt von Bolle die Funktion des CTO, die er bereits bis Mitte 2018 innehatte, und die Verantwortung für das Chief Digital Office.

Die Zuständigkeit für das zentrale Qualitätsmanagement, die derzeit auch bei Bolle liegt, übernimmt Dr. Stefan Hartung (55), Bosch-Geschäftsführer und Vorsitzender des Unternehmensbereichs Mobility Solutions.

Dr. Christian Fischer (52) übernimmt von Raschke zusätzlich die Verantwortung für den Unternehmensbereich Consumer Goods mit den Geschäftsbereichen Power Tools und BSH Hausgeräte GmbH sowie die Koordination der Aktivitäten in Europa, Mittlerer Osten und Afrika sowie in Südostasien und Australien.

Der promovierte Wirtschaftswissenschaftler ist in der Geschäftsführung verantwortlich für den Unternehmensbereich Energy and Building Technology. Zudem ist er auch Chief Performance Officer der Bosch-Gruppe.

Chief Digital Officer der Bosch-Gruppe wird zum 1. Juli 2021 Dr. Tanja Rückert (51). Die promovierte Chemikerin ist seit Juli 2018 in der Bosch-Gruppe tätig und leitet derzeit den Geschäftsbereich Bosch Building Technologies.

Tanja Rückert berichtet in der neuen Funktion als President direkt an Volkmar Denner. Zu ihrem künftigen Verantwortungsbereich gehören der Servicebereich Information Systems and Services, die zentrale Funktion Internet of Things and Digitalization sowie die Produktbereiche Bosch.IO Connect, Bosch.IO X, Residential IoT Services, Software and Digital Solutions. Bild: Bosch