Pilz auf der „all about automation“

Das Unternehmen ist auf den beiden Fachmessen „all about automation“ in Essen und Chemnitz vertreten. Es thematisiert dort sichere Automatisierungslösungen und Dienstleistungen.

Wie kann die Zugangsberechtigung und Betriebsartenwahl an Maschinen und Anlagen sicher und effizient gelöst werden?

Das Automatisierungsunternehmen Pilz stellt diese Fragestellung auf der regionalen Fachmesse für Industrieautomation „all about automation“ in den Fokus und präsentiert die hierzu passenden Automatisierungslösungen.

Zu sehen sein wird unter anderem das Betriebsartenwahl- und Zugangsberechtigungssystems PITmode fusion. Es wird in Maschinen und Anlagen eingesetzt, in denen zwischen unterschiedlichen Steuerungsabläufen und Betriebsarten umgeschaltet wird.

PITmode fusion besteht aus der Ausleseeinheit PITreader mit RFID-Technologie und integriertem Webserver sowie einer sicheren Auswerteeinheit Safe Evaluation Unit (SEU). Das System verhindert Manipulation und Fehlbedienung und erhöht so die Verfügbarkeit von Maschinen.

Pilz stellt auf der all about Automation in Essen (09.-10.09.2020, Halle 1, Stand 440) und in Chemnitz (23.-24.09.2020 Halle 1, Stand 441) aus.